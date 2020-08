Wanneer hoort Jos Douma Gods stem? ‘Ik moet leren te stoppen met rationaliseren, maar uitrusten bij God’

Wanneer hoorde u Gods stem?

‘Tijdens een studieretraite in 2018.’

Hoe wist u dat dit van God kwam?

‘Dat was een sterke intuïtie en het was een woord uit de Bijbel.’

Wat is nodig om Gods stem te horen?

‘Voor mij is de combinatie van de Bijbel en de stilte wezenlijk.’

‘Ik grossier niet in momenten dat God tot mij spreekt. Een redelijk unieke ervaring had ik in mei 2018 tijdens een studieretraite. In de stilte vroeg ik in alle eenvoud aan God: “Heer, wat wilt u eigenlijk met de Plantagekerk?” Of ik Gods stem hoorde of dat het intuïtie of een sterke gedachte was weet ik niet, maar ik kreeg een heel duidelijk antwoord van God: “Ik wil dat dit een huis van gebed is.” Dat zijn woorden van Jezus in de Bijbel. Hij sprak ze toen hij opruiming had gehoud..

