Almatine Leene schreef een boek over kerkgeschiedenis: ‘Saai? De verhalen zijn spannend en boeiend’

Is kerkgeschiedenis niet vreselijk saai? Volgens dominee Almatine Leene, die er samen met Jan van de Kamp een boek over schreef, niet.

Stellenbosch

Kerkgeschiedenis voor iedereen (VBK Media) heet het boek dat dominee Almatine Leene schreef met Jan van de Kamp. Leene is predikant in de Nederduitse Gereformeerde kerk in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch, Van de Kamp doceert Kerkgeschiedenis aan het Hersteld Hervormd Seminarium.

korte stukjes

Zoals het boek, dat in oktober in de winkels ligt, heet, zo is het ook geschreven en opgemaakt: voor iedereen. ‘De tekst bestaat uit korte stukjes met niet te veel details. We noemen gebeurtenissen op hoofdlijnen. En het boek is versierd met kaders, citaten en inleidingen.’ Zelfs aan het aantal pagina’s is gedacht. ‘We hebben ons gebonden aan tweehonderd bladzijden om het boek toegankelijk te houden.’

Voor Leene zaten er veel motieven acht..

