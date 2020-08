27-jarigen dansen op het slappe koord tussen jeugd en volwassenheid, vol levensvragen. Ilona de Lange is op zoek naar antwoorden. Hoe geloof je als je ‘I once was blind but now I see’ niet zelf hebt ondervonden?, vraagt ze aan emeritus-predikant Andries Zoutendijk.

Er zijn liederen die mij laten beseffen dat ik geloof tot in het diepst van mijn hart. Going Home van Leonard Cohen, At the table van de christelijke songwriter Josh Garrels en de oude hymne Abide with me, doen dat bijvoorbeeld. En dan is er christelijke muziek waarbij ik begin te twijfelen. Ik kan Amazing Grace niet meezingen. ‘I once was lost but now I’m found. Was blind, but now I see’? Ik ken dat niet, als iemand die christelijk is opgevoed. Hoe moet dat nu?, vraag ik aan emeritus-predikant Andries Zoutendijk.



Ds. A. J. (Andries) Zoutendijk, voormalig predikant van de Jacobikerk te Utrecht - beeld rd / Henk Visscher



I: ‘Een oud-klasgenoot van de reformatorische middelbare school schreef een aantal jaar geleden op Facebook zijn ge..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .