Tiener Pakistan moet bij ontvoerder blijven

Lahore

Daarmee draaide de rechter de uitspraak van een lagere rechter een week eerder terug. Die oordeelde dat Maira naar een beschermde plek voor vrouwen en meisjes moest worden gebracht, in afwachting van verder onderzoek.

Mohamed Nakash betuigde tegenover de rechter dat hij met Maira getrouwd is. Maira’s advocaat droeg daartegenover aan dat de huwelijksakte vals is en dat ze minderjarig is. Die argumenten mochten niet baten, omdat het meisje volgens de rechter de islam zou hebben omarmd.

Volgens getuigen barstte Maira na de uitspraak in de rechtszaal in tranen uit. De advocaten van Maira en haar familie reageren woedend op de uitspraak. ‘Wat we vandaag hebben gezien, is een islamitische uitspraak. De argumenten die we naar vo..

