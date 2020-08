Wilbert van Saane voelde de explosie in Beiroet: ‘In de tegenslag vertrouwen mensen op God. Dat raakt me’

De gevolgen van de explosie van dinsdag in Beiroet zijn groot, zegt Wilbert van Saane. Sinds begin deze maand werkt hij voor Kerk in Actie in de Libanese hoofdstad. Daarvoor werkte hij er voor andere organisaties.

Beiroet

Hoewel Van Saane zo’n acht kilometer buiten de hoofdstad woont, voelde hij toch de explosie van dinsdagavond, rond een uur of zes. De grond trilde onder zijn voeten. Schade heeft zijn huis niet, daarvoor woont hij te ver bij de plek des onheils vandaan. Maar zijn kerk en werkplek, de Near East School of Theology, zijn wel beschadigd. Vooral de ruiten hebben het zwaar te verduren gehad. Door de panden verspreid ligt glas, vertelt Van Saane.

Het geluid van een explosie is hem niet vreemd. ‘Maar dit was wel van een andere categorie dan we tot nu toe hebben meegemaakt.’ Naast dat hij de knal hoorde, kon hij ook de rook van de rampplek op zien stijgen. ‘De kinderen waren enigszins in paniek, vroegen zich af wat het was. Na de explosie b..

