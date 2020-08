India begint bouw omstreden hindoetempel: ‘Overwinning van hindhoeheid op seculiere staat’

Ayodhya

Eeuwen van wachten zijn ten einde gekomen, zei premier Narendra Modi woensdag tijdens de ceremonie waarin hij de eerste, ruim twintig kilo zware zilveren steen legde voor een tempel voor Ram Lalla, de Hindoe kind-god Ram. Volgens veel hindoes zou de god Ram op deze plaats in de deelstaat Uttar Pradesh zijn geboren. Nu wordt de daar te bouwen tempel volgens Modi voor India een nieuw begin. ‘India schept een gouden nieuw hoofdstuk in Ayodhya, het wachten van eeuwen komt hier ten einde’, zei Modi. Het bouwen van de tempel is volgens hem een middel om het hele land te verenigen.

De ceremonie is ‘de grootste gebeurtenis in het leven van Modi’, schrijft Shweta Shama, correspondente voor The Indian Express en Sputnik News. ‘De be..

