Jehova's Getuigen vangen bot

De Jehova's Getuigen Gemeenschap heeft ook in hoger beroep een rechtszaak over de publicatie van een rapport over seksueel misbruik verloren.

Arnhem

Volgens het gerechtshof in Arnhem hebben de Jehova's geen zogeheten 'spoedeisend belang' bij hun eis tot verwijdering van het rapport van twee websites en het plaatsen van rectificaties. Het gaat om een wetenschappelijk onderzoeksrapport over de (gebrekkige) afhandeling van gevallen van seksueel misbruik binnen de Jehova-gemeenschap. De rechtbank wees eerder dit jaar de eis tot een publicatieverbod af. Daarna heeft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd en is het op diverse websites gepubliceerd. De Jehova's vinden het rapport schadelijk voor de gemeenschap, wetenschappelijk onjuist en lasterlijk.

Volgens het hof in Arnhem bestaat voor verwijdering van het rapport van de websites of rectificatie niet genoeg 'urgentie'. Het is immers al gepubliceerd. Bovendien, zo redeneert het hof, is niet aannemelijk dat het parlement het onderwerp niet zal bespreken als de publicatie van het rapport ongedaan wordt gemaakt. <