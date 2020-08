Kerken maken gebruik van noodsteun overheid: ‘Veertig procent van inkomsten was weg’

Nijkerk

Ze staan tussen Hertz automobielen en alle Fit for Free-vestigingen. Net als veel bedrijven in Nederland hebben verschillende protestantse kerken, parochies en migrantenkerken coronasteun aangevraagd om hun ‘lekenmedewerkers’ te betalen. Kosters, organisten, het secretariaat en de schoonmakers, daar is de steun, wanneer nodig, voor bedoeld. Voor geestelijken geldt de noodregeling niet. Ongeveer honderd parochies door heel Nederland hebben een tegemoetkoming via de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aangevraagd, een subsidie die uit publiek geld wordt betaald. De bedragen lopen per parochie uiteen, van nog geen tweehonderd euro tot ruim 28.000 euro voor de Heilige Johannes Evangelist in ‘s-Hertogenbosch.

