Profvoetballer laat zich dopen

Chris Richards, verdediger van de Duitse voetbalclub FC Bayern München, heeft zich laten dopen. Hij ging kopje onder in een meer in München.

München

Op de Instagrampagina van Jan Kohler, voorganger van de Hillsong-kerk in München waar Richards lid is, is een foto te zien van Richards die net boven water komt. Hij draagt een zwart shirt waar in witte letters op staat: 'Ik heb een besluit genomen.' Het bijschrift luidt: ‘De grootste afkondiging van genade. Onverdiende genade en goedheid over jou. Je zonden vergeven. Nieuw leven – met hoop op eeuwig leven. God steunt mij! De hemel is mijn thuis! Ik kom om alles wat hij voor mij heeft.’

De 20-jarige Richards is niet de enige voetballer van de club die in de Hillsong-kerk zit; ook teamgenoot David Alaba is er lid.

De verdediger speelt sinds 2018 bij de Zuid-Duitse voetbalclub. Nadat hij verschillen..

