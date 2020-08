Ocasio-Cortez kritisch over beeld pater Damiaan

Het standbeeld van pater Damiaan, de Belgische geestelijke die zich op Hawaï ontfermde over zieken, hoort niet thuis in het Amerikaanse Congres. Dat vindt politica Alexandria Ocasio-Cortez. Ze oogstte hiermee echter flink wat kritiek.

Washington, D.C.

Ocasio-Cortez is als politicus op de progressieve vleugel van de Democratische Partij inmiddels wereldwijd een bekendheid. Ze is sinds vorig jaar lid van het Huis van Afgevaardigden en is met 29 jaar de jongste vrouw ooit die in dat huis is gekozen.

Onder progressieve Democraten is ze een van de belangrijkste rijzende sterren.

Haar opmerking over pater Damiaan maakte Ocasio-Cortez op Instagram. Ze filmde de National Statuary Hall, waar figuren uit de geschiedenis van de Verenigde Staten middels standbeelden worden geëerd. Deze standbeelden zijn door de vijftig Amerikaanse staten zelf aangeleverd.

'We zien niet koningin Lili'uokalani, de enige koningin van Hawaï', schrijft Ocasio-Cortez. Ze bekritiseert ..

