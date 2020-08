De Gereformeerde Gemeente en de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland van Nieuw-Beijerland hebben donderdag gezamenlijk een herdenkingsboek gepresenteerd. Het boek is geschreven ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan van beide gemeenten. Het is zeldzaam dat gemeenten samen een dergelijk boek uitbrengen. De gemeenten begonnen in 1869 als één gemeente. In 1907 viel die uiteen. Ouderling Dick van Vliet van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland zegt tegen het Reformatorisch Dagblad dat de kerkmuren niet hoog zijn in Nieuw-Beijerland. ‘Maar eenheid kunnen wij niet organiseren. Als mensen dat gaan doen, spat het alle kanten op.’

Schevenings orgel naar Canada

Het orgel uit de gereformeerde Scheveningse Pnië..

