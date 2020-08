Wijding aartsbisschop Wallet op 7 november in Deventer

De wijding van Bernd Wallet als aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland zal plaatsvinden op 7 november. Dat heeft de kerk bekendgemaakt. De installatie vindt een dag later plaats.

Deventer

Wallet zou op 21 juni tot aartsbisschop worden gewijd maar dit is uitgesteld vanwege de coronacrisis. In verband met de coronamaatregelen vindt de wijding niet zoals gewoonlijk plaats in de Utrechtse Sint Gertrudis-kathedraal maar in de Grote of Lebuïnuskerk van Deventer. In februari koos het kiescollege van de Oud-Katholieke Kerk Wallet tot aartsbisschop. Hij volgt daarmee Joris Vercammen op. <

