Zuid-Koreaanse kerkleider opgepakt om rol bij verspreiding coronavirus

Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben zaterdag Lee Man-hee (89) gearresteerd, oprichter en leider van de Shincheonji-kerk. Hij zou informatie hebben achtergehouden over grootschalige kerkdiensten in februari waarbij zo’n vijfduizend volgelingen besmet raakten – ruim een derde van alle coronapatiënten in het land.

Suwon

Lee bood in maart zijn excuses aan voor de grootschalige virusuitbraak in Zuid-Korea. Ruim vijfduizend besmettingen zijn herleidbaar naar religieuze bijeenkomsten van de sektarische Shincheonji-kerk, waarop vaak massaal gelovigen afkomen. ‘Hoewel het niet opzettelijk was, zijn veel mensen besmet’, erkende leider Lee in een spijtbetuiging. ‘We hebben ons uiterste best gedaan, maar waren niet in staat dit te voorkomen. Ik vraag vergeving aan de mensen en de overheid.’

Maar volgens gezondheidsautoriteiten werkt Lee sinds de uitbraak onderzoeken opzettelijk tegen. De sekteleider wordt ervan verdacht verkeerde informatie te hebben verstrekt over het aantal kerkgangers en waar de bijeenkomsten in februari precies plaatsvonden. Volgens de r..

