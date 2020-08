Non-stop met Hem in gesprek

Hoe herken je Gods stem in je leven? Die vraag houdt christenen al eeuwenlang bezig. Deze zomer een serie over gelovig luisteren. Vandaag: Hanneke van Driel (1963) uit Yapton in Zuid-Engeland.

Wanneer hoorde u Gods stem?

‘In 1995 tijdens een worshipconferentie. "Mongolië!" Het was of ik het in neonlicht voor me zag. Daar moest ik heen.’

Hoe wist u dat dit van God kwam?

‘Als je vrouw je naam roept, weet je ook: dat is zij, niet de buurvrouw.’

Wat is nodig om Gods stem te horen?

‘Geloof. Hij is er. ‘‘Mijn schapen horen mijn stem.’’ Vraag Hem er maar om.’

‘Vorige week nog. We waren in Frankrijk op vakantie en we zaten aan de lunch. Iets verderop zaten twee jonge vrouwen. Eentje helemaal onder de tattoos. Ik voelde heel sterk dat ik naar hen toe moest gaan om over Gods liefde te vertellen. Ik keek naar hen en ik voelde alle tederheid van een vader die naar ..

