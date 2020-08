Preken tijdens de Pride: nog altijd zelfdiscriminatie onder christelijke homo’s

Geen botenparade op de Amsterdamse grachten, geen mars door de stad en ook geen festiviteiten in het Vondelpark. De ‘corona-editie’ van Pride Amsterdam, die al de hele week gaande is, vindt grotendeels online plaats.

Vandaag zou de Canal Parade plaatsvinden in Amsterdam, maar corona maakt alles anders. Tijdens de pride, ‘een festival om te vieren dat je kunt zijn wie je bent’ wordt wel gepreekt.

Bezoekers aan de gebruikelijk Gay Pride kerkdienst in de Keizersgrachtkerk. Die gaat dit jaar niet door. (beeld anp / Jerry Lampen)

Amsterdam

Tijdens de week is er traditiegetrouw ook aandacht voor gelovige lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (lhbt’ers), met debatten en kerkdiensten. Zondag wordt via pridetv.nl een kerkdienst uitgezonden onder leiding van Wielie Elhorst, de eerste protestantse predikant die zich speciaal op de lhbt-gemeenschap richt. Het thema voor de dienst ligt al een tijdje vast: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ ‘We spreken met elkaar over identiteit tegen de achtergrond van de vraag wie Jezus is’, zegt Elhorst

‘Elk jaar is er een inhoudelijk programma. Het al dan niet doorgaan van de botenparade heeft daar weinig invloed op. En de Canal Parade heeft ook zijn functie. Voor mij is de waarde ervan dat mensen kunnen vieren wie ze zijn, en..

