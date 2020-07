Wout van Laar 1948-2020: Hart voor kerk van het zuiden

Van Laar was bijna zijn hele werkzame leven actief in de zending en heeft het denken in Nederland over zending mede gevormd. Van 1994 tot zijn emeritaat in 2011 was hij studiesecretaris en later directeur van de Nederlandse Zendingsraad, een landelijk platform dat het werk van zendings- en evangelisatiewerk van kerken bundelde. Al op jonge leeftijd speelde hij met de gedachte het evangelie te gaan vertellen in andere landen. Hij begon echter in 1973 in de hervormde gemeente van Noordeloos omdat de zendingsorganisatie GZB, actief vanuit de Gereformeerde Bond binnen de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk, voorkeur had voor predikanten die in Nederland actief waren geweest. Na een paar jaar ging hij op het kantoor van de GZB aan de slag o..

