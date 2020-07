Barbecue Baptist Church verkondigt het goede nieuws met varkensvlees en wc-rollen

Texaanse baptisten hebben een bijzondere manier bedacht om de kerk naar de mensen toe te brengen in coronatijd. Ze rijden bij mensen langs met hun barbecue-trailer om maaltijden uit te delen en mini-dienstjes te houden.

De Texaanse jeugdpastor Chad McMillan heeft misschien wel de meest Amerikaanse manier om in coronatijd contact te houden met de mensen uit zijn kerk en de buurt. Samen met de pastor van de First Baptist Church in Navastoa komt hij bij mensen thuis langs met een geweer en een grill om wc-rollen en varkensvlees te brengen, en houdt hij minidiensten.

Het begon allemaal met het tekort aan wc-papier, aan het begin van de lockdown. In wat McMillan tegen de Baptist Press omschrijft als een soort pausmobiel, ging hij huizen langs om van veilige afstand mensen aan een wc-rol, natuurlijk voorzien van een Bijbeltekst, te helpen. Om zich aan de voorgeschreven afstand te houden liet hij de pastor de rollen wegschieten met een zogenoemd T-shirt kanon. ..

