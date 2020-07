Eerste deurcollecte namens Kerk in Actie

Utrecht

Kerk in Actie houdt voor het eerst een deurcollecte. De christelijke hulporganisatie hoopt dat op deze manier nog meer mensen kennis kunnen maken met hun werk. De collecte vindt plaats van 29 november tot en met 5 december. De opbrengst gaat naar hulp aan kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen, om hen te helpen aan voedsel, kleding en onderwijs. Ook zet Kerk in Actie zich ervoor in om deze kinderen naar een veiliger plek te krijgen. Op dit moment worden collectecoördinatoren geworven, waarna de organisatie in augustus en september op zoek gaat naar collectanten. <

