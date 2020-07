corona in Syrisch-orthodox Enschede

De drie Syrisch-orthodoxe kerken in Enschede gaan in overleg met GGD Twente twee weken dicht. Reden is dat enkele leden van een kaartclub die in de Syrisch-orthodoxe Sint Kuryakoskerk samenkomt, besmet zijn met het coronavirus. Het gaat om een hechte gemeenschap waar veel mensen elkaar kennen, meldt regionale krant Tubantia. Alle activiteiten zijn stopgezet om het risico op verdere verspreiding tegen te gaan. De kaartclub was volgens Tubantia gelieerd aan de kerk en in het kerkgebouw worden meer activiteiten gehouden waar gemeenteleden aan meedoen. De besmette personen zitten in isolatie. De GGD doet bron- en contactonderzoek om verdere besmettingen op te sporen en te voorkomen.

