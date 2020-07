Hervormd IJsselmuiden zingt weer binnen. ‘De mechanische afzuiging in de kerk helpt ons’

Samenzang in de kerk is niet verboden, maar gemeenten zijn er wel erg terughoudend mee. Hervormd IJsselmuiden maakt sinds zondag een andere afweging: er wordt weer volop meegezongen.

De afgelopen tijd hielden gemeenteleden eens in de twee weken op vrijdag buiten bij de Dorpskerk in IJsselmuiden een zangmoment. Afgelopen zondag zongen ze voor het eerst weer samen in de kerk. (beeld Alex Mulder)

IJsselmuiden

Eerst mochten alleen de broeders van de kerkenraad zingen, later kwam daar een klein vakje van zo’n twintig zitplaatsen bij. Maar sinds zondag mogen alle aanwezigen in de hervormde Dorpskerk in IJsselmuiden weer zingen. Wie het met eigen oren wil horen, kan het naluisteren op kerkdienstgemist.nl: daar klinkt als vanouds samenzang op hele noten.

Sinds koor- en samenzang als grote besmettingsbron van het coronavirus werd aangewezen, wordt omzichtig omgesprongen met zingen in de kerk; in veel kerken waar sinds 1 juli weer in beperkte bezetting wordt samengekomen, mag alleen worden geluisterd of hooguit geneuried. Maar het ..

