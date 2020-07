Dominee en kerkrechtdeskundige Piet van den Heuvel schrijft in De Waarheidsvriend, het weekblad van de Gereformeerde Bond, over de invloed van het coronavirus op het kerkrecht. 'Hoe het in de kerk hoort toe te gaan, staat allemaal prachtig in de kerkorde. We hebben over de juiste formuleringen jarenlang een verwoede strijd geleverd. Maar een klein en onzichtbaar virus zorgde ervoor dat alles anders werd.' Corona zorgde er volgens Van den Heuvel niet voor dat de regels die er zijn, aan de kant werden gezet. 'Het gaat soms anders dan gewenst en geboden is. Dat is niets nieuws.' De kerkorde van de Protestantse K..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .