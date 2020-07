Toeristen soms niet welkom bij kerkdiensten in coronatijd. ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’

Ouddorp

Een van de kerken die dit jaar gasten ontvangt in speciale diensten, is de hervormde gemeente van Ouddorp. Het is voor het eerst dat de gemeente dat organiseert, vertelt scriba Christian van Huizen. Voorgaande jaren sloten de gasten bij de gemeenteleden aan in de reguliere diensten. ‘Het idee voor kerkdiensten voor vakantiegasten ontstond in de periode dat er vanaf 1 juli honderd mensen in de kerk zouden mogen’, zegt Van Huizen. ‘We hebben elke week een dienst in de ochtend in en de avond. Daarom besloten we ‘s middags een dienst erbij te doen voor vakantiegasten. Toen later bekend werd dat er maatwerk zou komen, hadden we alles al geregeld en afspraken gemaakt met voorgangers.’

Zowel de reguliere diensten als die voor gasten zitte..

