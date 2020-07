Onbegrip over opheffen kerkkoor Sheffield

Het kerkkoor van de kathedraal van Sheffield in het Verenigd Koninkrijk houdt op te bestaan. Er komt een nieuw muziekteam om beter aan te sluiten bij de diversiteit van de stad, laat het kerkbestuur op zijn website weten. Dat besluit valt niet bij iedereen in goede aarde.

Sheffield

Sheffield Cathedral denkt al jaren na over een ander muziekbeleid. Het kerkbestuur vond de tijd nu rijp om radicale veranderingen door te voeren. Op sociale media krijgt de kerk de wind van voren, oud-koorleden zijn verdrietig en een groep ouders is teleurgesteld over de manier waarop er met hun kinderen is omgegaan.

‘Mijn kerkkoor bestaat niet langer en daar ben ik diep bedroefd over’, laat sopraan Ella Taylor op Twitter weten. En ze voegt eraan toe dat ze nooit de zangeres geworden was die ze nu is zonder het koor. Voormalig koorlid James Bingham, nu werkzaam bij de Irish National Opera, reageert geschokt op sociale media. Hij zong drie jaar in het koor. ‘Het besluit impliceert dat de rijk..

