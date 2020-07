Gods stem: ‘God gebruikt verdriet ten goede, daar ben ik nu overtuigd van’

Hoe herken je Gods stem in je leven? Die vraag houdt christenen al eeuwenlang bezig. Deze zomer een serie over gelovig luisteren. Vandaag: Jo-Anne Blindelings (26) uit Amsterdam.

Wanneer hoorde u Gods stem?

‘Toen ik de gedachte kreeg dat ik mijn mond moest openen om mensen te helpen. Daarom studeer ik nu psychologie.’

Hoe wist u dat dit van God kwam?

‘Omdat het niks voor mij is. Ik vond mezelf altijd verlegen. Daarnaast werd deze gedachte bevestigd door verschillende mensen om mij heen.’

Wat is nodig om Gods stem te horen?

‘Een bewuste keuze in wat je dagelijks tot je neemt in muziek, social media, bijbelstudie en boeken.’

Haar foto hangt aan de muur tussen allemaal andere medewerkers van Victory Outreach in Amsterdam. Jo-Anne Blindelings (26) is worshipleider in de internationale kerk die in de Verenigde Staten haar oorsprong heeft. De administratief medewerker dubde begin dit jaar of ze vol in moest zetten op een muz..

