Kerkelijke lidmaten zijn stijf en stram geworden door al dat gedwongen stil zitten

Onze moeder de heilige Kerk is van de trap gevallen. Ze is wel wat aan de betere hand maar het herstel zal nog flinke tijd vergen. Volgens de dokter is het zelfs de vraag of ze er wel weer helemaal bovenop komt. Gewoon heel rustig aan doen, zei de dokter, en neem vooral de tijd.

Terwijl de Nederlandse samenleving snel ontwaakt uit de coronaquarantaine lijkt de klap binnen de kerken nog stevig door te werken. In alle eerlijkheid valt het mij een beetje tegen. Op gezag van de overheid gingen de kerkdeuren bijna vier maanden dicht – een unicum in de toch best wel roerige geschiedenis van het christendom waarin gelovigen soms met stevige vervolgingen te maken kregen, naar schuilkerken moesten uitwijken en/ of illegaal samenkwamen om hagenpreken bij te wonen. Dit keer ging christelijk Nederland braaf op de bank zitten totdat het ‘sein veilig’ werd gegeven.

Misschien was het naïef, maar stilletjes had ik verwacht (of tenminste gehoopt) dat de gelovigen zich vol ongeduld weer bij de kerkdeuren zouden verdringen. Het zou..

