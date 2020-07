De livestream van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Amsterdam: Afraffelen kennen ze hier niet

Naar de kerk gaan is door corona nog altijd lastig. Maar gelukkig zijn er veel zondagse livestreams. Kerken doen hiermee de laatste tijd veel nieuwe ervaringen op. Welke onlinevieringen kun je deze zomer bezoeken? Op zondag 12 juli stapten we virtueel binnen bij de Russisch-Orthodoxe Kerk in Amsterdam.

‘Christus komt naar ons toe, door de moeilijkheden.’ Archimandriet Meletios, rector van de Russisch-Orthodoxe Kerk in de Amsterdamse Jordaan is al een paar minuten aan het woord, maar het geluid is pas bij deze zin te horen. Het deert niet, dit zijn prachtige woorden om een kerkdienst te beginnen.

Alhoewel, een kerkdienst zullen orthodoxe gelovigen het niet noemen. Liturgie, dat is het woord dat wordt gebruikt. Het is ook één van de weinige woorden die in het Russisch en Nederlands precies hetzelfde klinken. De woorden van de eenvoudig in het zwart geklede rector worden steeds vertaald in het Russisch door een vrouw die naast hem staat. Het lijkt erop dat hij niet gewend is om Nederlands te spreken, want de zinnen komen er soms wat gebrok..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .