Een vast ‘bijbelmoment’ houden zonder dagelijkse routine voor veel mensen lastig

Het dagelijks bijbellezen in Amerika nam af tijdens de coronacrisis. In Nederland steeg het online bijbellezen juist. Maar de routine ontbrak. ‘Die auto- of treinrit viel nu weg.

Hilversum

Ontmoetingen in de kerk op zondag zijn belangrijk voor betrokkenheid bij de Bijbel doordeweeks. Dat is de conclusie van het Amerikaans Bijbelgenootschap na zijn jaarlijks onderzoek naar gewoontes rondom het bijbellezen in de Verenigde Staten, uitgevoerd samen met het christelijk onderzoeksbureau Barna. Waar in 2019 14 procent van de Amerikanen dagelijks de Bijbel las, is dat in 2020 nog 9 procent. Een verrassend resultaat, want deze groep betrokken bijbellezers bleef het afgelopen decennium gelijk.

Het aantal gelovigen dat aangeeft dat de Bijbel invloed heeft op hun keuzes en in hun relaties, nam al jaren af en dit werd door de coronacrisis versneld. In januari rekende 27,8 procent van de Amerikaanse bevolking zich nog tot deze g..

