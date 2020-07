Column: Een preek gaat ook om de vorm. Het is niet of-of, maar en-en

Nog tijdens het gesprek met Arie heb ik mail van een gemeentelid. Dat de preek staat als een huis. Grappig dat ze refereert aan een van mijn trainingen. Iemand anders appt dat de IKEA-structuur er goed in zat. Ze is blijkbaar op de hoogte van mijn preekstructuur: een inspirerend intro, een krachtige kern, erkenning en een activerende afsluiting. Helaas appt ze niks over de inhoud.

Ik startte met vertellen dat velen van ons in de vakantie terugkijken en vooruitblikken. De balans opmaken. Dat veel kerkenraden nadenken over online diensten of de focus op kleine groepen. Dat het wat mij betreft niet of-of is, maar en-en. Dat de mensen van de eerste Pinkstergemeente samenkwamen in de tempel én in de huizen. Natuurlijk hoeven we hun manier van ..

