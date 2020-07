De meeste Zweedse predikanten zijn vrouw

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er in Zweden meer vrouwelijke dan mannelijke geestelijken. Van de 3060 predikanten van de Zweedse Kerk zijn er 1533 vrouw en 1527 man. In de Zweedse Kerk, van lutherse signatuur, mogen sinds 1958 vrouwen tot priester gewijd worden. De eerste drie wijdingen vonden plaats in 1960.

Uppsala

Het heeft dus zestig jaar geduurd voor de stand gelijk was, en dat is sneller dan verwacht. De prognose was dat dat pas in 2090 zou gebeuren. Karin Burstrand, voormalig deken van de Kathedraal van Göteborg noemt gendergelijkheid van groot belang voor de geloofwaardigheid van de kerk. ‘Als de Kerk vanuit het geloof gendergelijkheid op een heel andere manier interpreteert dan de maatschappij, zal de relevantie van de Kerk verdwijnen’, zei ze tegen het blad van de Zweedse Kerk, Kyrkans Tidning.

De Zweedse Lutherse Kerk was tot 2000 een staatskerk. Bisschoppen werden benoemd door de overheid en het parlement kon synodebeslissingen overrulen. Een voorbeeld daarvan was de beslissing in 1958 om het domineesambt open te st..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .