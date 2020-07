Joe Biden mikt op stemmen van moslims, die vooral afkeer hebben van Trump

Lakeland

Maandag was er een virtuele bijeenkomst van Emgage Action, een belangrijke lobbygroep voor moslims in de VS. Hier sprak Biden de drieduizend kijkers toe. Hij kreeg bovendien steun van onder anderen Congreslid Ilhan Omar. Zij is een van de eerste moslims in het Congres en zette zich eerder in voor Bidens tegenstrever Bernie Sanders.

Biden deed niet slechts een obligate oproep op moslims om in november op hem te stemmen. Hij citeerde uit de islamitische overleveringen: ‘Een hadith van de profeet Mohammed stelt “Wie van jullie iets verwerpelijks ziet, laat hem dat met zijn hand veranderen. Als hij daartoe niet in staat is, dan met zijn tong. Als hij daartoe niet in staat is, dan met zijn hart.”’

Emgage Action steunde eerst Sanders, ma..

