Veel vakantiediensten in het buitenland afgelast. Organisatoren durven het risico niet aan

Veel Nederlandstalige kerkdiensten in het buitenland gaan dit jaar niet door in verband met het coronavirus. Dat zegt dominee Herman van Ginkel, contactpersoon voor de preekbeurtenregelaars van de diensten in het buitenland.

Vakantiekerkdienst in de kathedraal van Souillac, voor Nederlanders die op vakantie zijn in de Franse Dordogne. (beeld beter uit)

Frutigen

Herman van Ginkel verzamelt de gegevens en zet die op internet. Op bijna alle plaatsen waar andere jaren wel diensten waren, gaan die nu niet door, signaleert hij. Daarvoor zijn verschillende redenen. ‘Er zijn te weinig kerkgangers, geen voorgangers, er is geen kerkgebouw beschikbaar of de Nederlandse organisatoren durven het risico niet aan.’ Zo’n tien diensten gaan wel door, schat Van Ginkel in. De meeste van die diensten zijn tweetalig, gecombineerd met de lokale gemeente. In landen als Frankrijk, Italië en Zwitserland vinden in de vakantieperiode jaarlijks Nederlandstalige diensten plaats.

De Nederlandstalige diensten in Frutigen gaan dit jaar wel door, laat dominee Dirk-Jan Budding weten. Al zo’n veertig jaar preekt hij in de..

