Egyptische grootmoefti bekritiseert Erdogans besluit over Hagia Sophia

De Egyptische grootmoefti, sjeik Shawki Ibrahim Allam, heeft zich op de Egyptische televisie kritisch uitgelaten over het besluit van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om van Hagia Sophia weer een moskee te maken.

Caïro

Volgens de sjeik is het illegaal om van een kerk een moskee te maken. Tot 1453 was de zesde-eeuwse Hagia Sophia de grootste christelijke kerk ter wereld. Toen werd het een moskee en bleef dat tot de seculiere grondlegger van het huidige Turkije, Mustafa Kemal Atatürk, van het gebouw in 1934 een museum maakte.

De moslimjurist verklaarde verder dat er vanuit de Koran en de islam geen obstakels zijn om met geld van moslims kerken te bouwen. De profeet Mohammed zou tijdens zijn militaire campagnes uitdrukkelijk verboden hebben om kerken te verwoesten of monniken te doden.

Verschillende stemmen roepen inmiddels op om van de Hagia Sophia een gebedshuis voor zowel moslims als christenen te maken. Onder deze stemmen bevinden zich die van de S..

