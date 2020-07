Hervormde gemeente Putten houdt kerkdiensten op een parkeerplaats. De omgeving geniet mee

Tal van kerken wijken deze zomer vanwege het coronavirus uit naar de buitenlucht. In Putten is de hervormde gemeente op een parkeerplaats neergestreken. De wijde omgeving geniet mee.

De hervormde Zuiderkerkgemeente in Putten hield zondag openluchtdiensten. Foto is van de minder goed bezochte middagdienst, terwijl het verslag over de ochtenddienst gaat. (beeld Carel Schutte)

Putten

Een vrachtwagen met opzij geschoven zeildoek vormt het podium tijdens de openluchtdienst naast de hervormde Puttense Zuiderkerk. De voorganger en de voorzangers laten daar hun stem horen. Kerkgangers kunnen geld doneren in melkbussen bij de uitgang. Op een geplastificeerd papiertje, dat aan de bussen is vastgeplakt, staat waar het geld heengaat. Een van de doelen is kerkbeheer. ‘Vanwege de grote uitgaven voor deze dienst, roepen we u op daar aan te gedenken in uw gaven’, deelt de ouderling van dienst vooraf bij de afkondigingen mee.

Op allerlei plekken in het land, van Renesse tot Buitenpost en van Doorn tot Tubbergen, werden zondag diensten in de open lucht belegd. En er volgen er nog veel meer deze zomer. Zo ook in Putten, waar de..

