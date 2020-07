Pastor in VS komt om bij hulp op snelweg

De Amerikaanse pastor en gemeentestichter John Powell is zaterdag om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij werd aangereden door een vrachtwagen nadat hij was gestopt om een gestrande automobilist te helpen.

New Caney

Powell, vader van vier kinderen, was voorganger van de Emmanuel Baptist Church in New Caney in de staat Texas. Die gemeente is onderdeel van de Zuidelijke Baptisten, het grootste protestantse kerkgenootschap in Amerika.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .