Bijna de helft van de wereldbevolking vindt dat geloof nodig is om je goed te gedragen

Bijna de helft (45 procent) van de wereldbevolking is van mening dat geloof in God noodzakelijk is om er goede normen en waarden op na te kunnen houden. Dat concludeert het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew Research Center in een maandag gepubliceerd rapport.

Kerkdienst van de Presbyterian Church of East Africa in Kenia, afgelopen zondag. (beeld afp / Simon Maina)

Washington

In West-Europese landen ligt het percentage mensen dat vindt dat geloof in God nodig is voor een moreel goed leven, aanzienlijk lager dan in de rest van de wereld. Zweden spant de kroon: daar legt minder dan een op de tien dit verband, gevolgd door Frankrijk met 15 procent. In Nederland, Spanje en Groot-Brittannië ziet ongeveer een op de vijf ondervraagden een link tussen geloof en moraliteit.

Pew Research Center deed tussen mei en oktober vorig jaar onderzoek naar de rol die God en gebed in het leven van mensen spelen. Daarvoor werden ruim 38.000 mensen ondervraagd in 34 landen over de wereld.

Op het Afrikaanse continent ligt het percentage inwoners dat God koppelt aan moreel goed leven extreem hoog. De ond..

