Eritrese overheid arresteert christenen

Asmara

Zeker 45 christenen in Eritrea zijn gearresteerd tijdens een huiskerkdienst en een bruiloft. Dat meldt Open Doors. In april overviel de politie een huiskerkbijeenkomst in Mai Chehot. Vijftien christenen werden gearresteerd en in een overbevolkte gevangenis gezet. Eind juni overkwam dertig christenen op een christelijke bruiloft hetzelfde. Volgens Open Doors grijpen de autoriteiten de coronacrisis aan om hun greep op Eritrese christenen te vergroten. De overheid beweert dat de arrestaties verband houden met de beperkingen rond het coronavirus, maar Open Doors betwijfelt dat. <

