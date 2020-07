Jacobikerk opent deuren van de kerkkluis

Voor het eerst in eeuwen trekter iemand in de kerkkluis van de Utrechtse Jacobikerk.

In de kerkkluis staan een kerkbank met dekentjes, een oude tafel en een moderne stoel. (beeld nd)

De Protestantse Gemeente van Utrecht wil de kerk op die manier delen met de stad.

Utrecht

Al jarenlang heeft er geen kluizenaar meer gebivakkeerd in de kerkkluis van de Jacobikerk in Utrecht. Maar dat gaat komende week veranderen: de kerk stelt de kleine ruimte in de eeuwenoude kerk open voor mensen die zoeken naar rust.

De Jacobikerk is al een lange tijd bezig met het herontdekken van de kerk in de huidige samenleving. ‘We hebben dit kerkgebouw gekregen en dat willen we graag delen met de stad’, zegt Willem Jan de Hek, die sinds november predikant in de kerk is. Daarom organiseert de missionaire organisatie ViaJacobi verschillende evenementen. Een overnachting in de kerkkluis is daar onderdeel van. ‘Het is de bedoeling om..

