Op bezoek bij TWR in Barneveld: Zo voelt geloven in het geheim

Zendingsorganisatie TWR heeft in Barneveld een belevingscentrum geopend. Bezoekers kunnen er aan den lijve ondervinden hoe het is om in het geheim te geloven.

Barneveld

Onheilspellende muziek dreunt door de speakers. ‘De politie komt eraan! Verstop de radio in het zand!’ In de pikdonkere container flitsen oogverblindende lampen aan. De geheime luisteraar zit in de val.

TWR (Trans World Radio) haalt in een deze maand geopend belevingscentrum Missie & Media in Barneveld alles uit de kast om bezoekers te laten meemaken wat het is om zonder Bijbel te leven, of Gods woord te horen in een bedreigende situatie.

TWR, opgericht in 1952, is een internationale zendingsorganisatie die in 160 landen het evangelie verspreidt, eerst alleen via de radio en tegenwoordig ook met andere apparatuur. ‘We gebruiken verschillende media om mensen te bereiken, van audiospelers tot mobiele telefoons en radio’s’, zegt ..

