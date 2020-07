De livestream van de CGK in Den Haag: Een kwetsbaar gebed om vrede

Naar de kerk gaan is door corona nog altijd lastig. Maar gelukkig zijn er veel zondagse livestreams. Kerken doen hiermee de laatste maanden veel nieuwe ervaringen op. Welke onlinevieringen kun je deze zomer bezoeken? Op zondag 21 juli stapten we virtueel binnen bij de Christelijke Gereformeerde Kerk in Den Haag.

De livestream is al een tijdje voordat de dienst begint, ‘in de lucht’. De pianist speelt Psalm 84, in de versie van Psalmen voor Nu: ‘Wat hou ik van uw huis … Diep in mijn lijf is zo’n heimwee …’

Intussen wisselen in beeld mededelingen elkaar af, zoals in veel kerken voor de dienst op de beamer gebeurt. Een echtpaar is beschikbaar gevonden voor het jeugdpastoraat. Er worden twee nieuwe diakenen gezocht. De kerkelijke gemeente doet mee aan de actie ‘Niet alleen’: om voor mensen boodschappen te doen of een luisterend oor te zijn. En: ‘Blijft u meebidden voor de wijk?’

De Christelijke Gereformeerde Kerk in Den Haag is, volgens haar website, een ‘levendige, enthousiaste, kerkelijke geloofsgemeenschap, waarin God centraal staat’. Het is een st..

