Theoloog James Packer (1926-2020): de laatste der puriteinen

De bekende Brits-Canadese theoloog James Packer (93) is overleden. In zijn puriteinse theologie stond Gods genade voorop, niet alleen in de vergeving van zonden, maar ook in vernieuwing van het leven.

Amersfoort

De laatste der puriteinen, een evangelicale bruggenbouwer, een twintigste-eeuwse kerkvader, zo werd de Brits-Canadese theoloog James Packer, die vrijdag op 93-leeftijd overleed, al bij zijn leven getypeerd. Hij was in wetenschappelijke kring een erkend specialist in het Engelse en Schotse puritanisme, een zeventiende-eeuwse stroming binnen het protestantisme, die streefde naar zuivering van de kerk en het christelijk leven. Bij een breder publiek van orthodoxe christenen genoot hij respect vanwege zijn boeken en lezingen.

Zelf kwam de anglicaan James Innell Packer, opgegroeid in een naamchristelijk gezin, tot bewust geloof door het lezen van de puritein John Owen. Dat was toen hij theologie studeerde in Oxford. O..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .