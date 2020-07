Organisator demonstratie: ‘Nashvilledominee’ heeft pastoraal onverantwoorde boodschap

Gorinchem

Die verklaring, in januari 2019 in het Nederlands gepubliceerd, keert zich onder meer tegen homorelaties. Het protest op zondagmiddag 26 juli richt zich tegen mede-ondertekenaar dominee Marten Visser uit Wezep, die dan in Gorinchem voorgaat. Via Facebook roept initiator Paulus van Zee op die middag bij de kerk te demonstreren. Van Zee is lid is van de Protestantse Kerk in Nederland en gaat als theoloog incidenteel voor in kerkdiensten. Volgens hem vinden ondertekenaars van de Nashvilleverklaring dat homo-zijn een ziekte is waarvan je kunt genezen. ‘Dat vind ik pastoraal onverantwoord.’

Hij tekende protest aan tegen het voorgaan van de ‘Nashvilledominee’ bij de algemene kerkenraad en vervolgens bij de wijkkerkenraad van De G..

