Demonstratie in Gorinchem tegen ‘Nashvilledominee’

De Nashvilleverklaring verscheen in januari 2019 in een Nederlandse vertaling. (beeld anp / Rob Engelaar)

Gorinchem

Het protest richt zich tegen dominee Marten Visser uit Wezep, die zondagmiddag 26 juli in de kerk in het centrum van Gorinchem voorgaat. Via Facebook wordt opgeroepen bij de kerk te demonstreren. Initiatiefnemer van het protest is Paulus van Zee, die zelf incidenteel voorgaat in protestantse gemeenten. ‘Breng een vlag mee, liefst met regenboogkleuren’, schrijft hij. ‘De woorden uit de mond van een Nashvilledominee leiden tot ontwrichting in families, uitsluiting en suïcidale gedachten bij jonge mensen.’

De Nashvilleverklaring, waarvan de Nederlandse vertaling in januari 2019 verscheen, keert zich onder meer tegen homorelaties. Direct na publicatie ontstond er ook al onrust in Gorinchem, omdat de woordvoerder van de ondertekenaars..

