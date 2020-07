Inspiratiedag ‘Lente in de kerk’ wordt omgezet in onlineprogramma

De inspiratiedag ‘Lente in de kerk’, die aanvankelijk in maart zou plaatsvinden, wordt vanwege het coronavirus omgezet in een onlineprogramma.

Hilversum

Zaterdag 26 september om 19.30 uur start een interactieve livestream vanuit het EO-gebouw in Hilversum. Presentator is Marleen Stelling. De livestream, met interviews en muzikale optredens, is te volgen via lenteindekerk.nl. ‘Lente in de kerk’ ontstond naar aanleiding van het gelijknamige boek van de Rotterdamse dominee René van Loon, die op zoek ging naar ‘tekenen van hoop en nieuw leven in een tijd van secularisatie’. <

