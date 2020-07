Theologenblog: In het paradijs was er al een gezagsrelatie en afhankelijkheid tussen man en vrouw

Wat zegt de Bijbel? Dat is voor christenen altijd een belangrijke vraag, zeker bij onderwerpen die direct met geloof en kerk te maken hebben. Bij het beantwoorden van deze vraag moeten we er echter wel voor waken om niet op zoek te gaan naar een exegese die past bij onze eigen visie.

Arco den Heijer liet in een eerder blog zien dat, als het gaat om de zogenaamde ‘zwijgteksten’, het rapport van de GKv-synodecommissie ‘Revisieverzoeken M/V en ambt’ niet helemaal aan dit gevaar weet te ontkomen. Volgens mij gaat het rapport ook in de exegese van Genesis 2-3 te gemakkelijk voorbij aan ongemakkelijke elementen in de bijbeltekst. Het vertolkt een idee dat breder leeft, namelijk dat de vrouw eigenlijk pas na de zondeval een ondergeschikte positie krijgt (het beruchte ‘heersen’ uit Genesis 3:16). Daarvóór zou de nadruk liggen op verbondenheid en gezamenlijkheid. Klopt dat idee echter wel?

Wat in ieder geval klopt,..

Het begint er al mee dat ‘..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .