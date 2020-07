Laurens Van Lavieren directeur ForumC

Laurens van Lavieren is de nieuwe directeur van ForumC, een discussieplatform over geloof, wetenschap en samenleving.

(beeld nd)

Laurens Van Lavieren (beeld nd)

Amersfoort

Hij volgt Cors Visser op, die in april naar christelijke studentenbeweging IFES vertrok om daar een nieuwe missionaire poot op te zetten. Van Lavieren noemt ForumC ‘een prachtig netwerk van mensen die een warm hart en een kritische geest bij elkaar willen houden’. Van Lavieren, die nu nog studentenpastor is voor IFES, begint in september bij ForumC. <

