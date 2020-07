Christelijke afbeeldingen in Hagia Sophia bedekt

De christelijke afbeeldingen in de Hagia Sophia worden bedekt tijdens de islamitische gebeden. De mozaïeken vormen op zichzelf ‘geen belemmering’ voor moslims om te bidden, maar ze moeten tijdens de gebeden vijf keer per dag wel worden afgeschermd met een gordijn of anderszins. Dat staat in een verklaring van het Turkse departement voor Religieuze Zaken. Het is een islamitische vereiste dat een gebedsomgeving vrij is van afbeeldingen van levende wezens. Vanaf vandaag kunnen moslims weer bidden in de voormalige orthodoxe kathedraal uit de zesde eeuw. Na de verovering van Constantinopel door het Ottomaanse Rijk werd het gebouw van 1453 tot 1934 gebruikt als moskee. Sindsdien was de Hagia Sophia een museum. De iconen en fre..

