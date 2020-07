Vrijgemaakt-gereformeerd Putten beroept buiten kerkverband

Voor het eerst beroept een vrijgemaakt-gereformeerde kerk een dominee uit de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. Dat is het kerkverband waar de vrijgemaakten in 1944 uit ontstonden.

De vrijgemaakt-gereformeerde gemeente in Putten kerkt in congrescentrum De Aker. (beeld google streetview)

Putten

Het gaat om de vrijgemaakt-gereformeerde kerk van Putten, die een beroep heeft uitgebracht op dominee Berthold Bloemendal (38) uit Frieschepalen-Siegerswoude. Hij is lid van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN), een klein kerkverband dat ontstond toen een aantal gemeenten van de Gereformeerde Kerken in Nederland in 2004 besloot niet mee te gaan met de fusie tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Vrijgemaakt Putten zocht een dominee voor vijftig procent en besloot een advertentie te plaatsen. Dominee Bloemendal was een van de predikanten die daarop reageerden en bleek het beste binnen het opgestelde profiel te passen, zegt Simon Hiemstra, voorzitter van de beroepingscommissie in Putten.

Het be..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .