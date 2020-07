'Maggiblokje' gaat dit jaar online

Houten

De sfeer, dat is wat Cock van der Brugge deze zomer na zestien opeenvolgende zomerconferenties het meest zal missen. Geen goede gesprekken bij de tent dit jaar, maar in een kleine groep kijken naar videotoespraken van New Wine-voorzitter Jan-Maarten Goedhart en Dave Bookless, huistheoloog van de christelijke natuurbeweging A Rocha.

Van der Brugge, interim-manager van de New Wine Zomerconferentie, is er al vanaf de start bij. New Wine begon in 2004 als een beweging binnen de gereformeerde kerken op zoek naar meer van de Geest en Gods Koninkrijk, geïnspireerd door Engelse kerkleiders. Die beweging waaierde uit over christelijk Nederland, en de jaarlijkse zomerconferenties in het Brabantse Liempde trekken zo’n zevenduizend b..

