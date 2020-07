‘Gebedsbijeenkomst op Malieveld bereikt honderdduizenden’

De gebedsbijeenkomst die stichting Presence vrijdagavond hield op het Malieveld in Den Haag, heeft meer dan 600.000 mensen bereikt. Dat claimt Wim Hoddenbagh van Presence.

Wim Hoddenbagh aan het woord bij de Gebedsbijeenkomst op het Malieveld in Den Haag. (beeld YouTube / stichting presence)

Den Haag

‘Live hadden we op het hoogtepunt 14.000 kijkers. Op Facebook is de video 914 keer gedeeld. Daardoor hebben er alleen op Facebook al meer dan 220.000 mensen vier minuten of langer gekeken. Daar zitten dus nog niet de mensen bij die korter hebben gekeken.’

Op YouTube staat onder de video dat er 81.270 weergaven zijn. Daarnaast heeft onder anderen Daniël Gerritsen, die vaak demonstraties filmt, een gedeelte van de bijeenkomst live gestreamd. Ook dat leverde enkele tienduizenden kijkers op. ‘En mensen kijken vaak niet alleen, dus al deze cijfers moet je vermenigvuldigen met 2,1’, zegt Hoddenbagh. In totaal tweeduizend mensen waren vrijdagavond aanwezig op het Malieveld.

