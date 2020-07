Monoholy, een christelijke variant op het bordspel Monopoly

Hoe bent u op het idee gekomen voor dit spel?

‘Op twee manieren. De directe aanleiding was een gesprek dat ik had met een jongere in de kerk. Voor de zondagsschool had hij een spel ontwikkeld naar aanleiding van de geschiedenis van Zacheüs. Doel van het spel was om van je geld af te komen. Ik vond het een leuk idee en achtte het toepasbaar binnen een vorm van Monopoly. Daar draait het om geld winnen, ik wilde weleens weten hoe ver ik kon komen met een spel dat je wint als je al je geld kwijt bent. De indirecte aanleiding was de coronacrisis. Het spel, dat ik Monoholy heb genoemd, vond ik een leuke manier om met jongeren uit mijn gemeente en iedereen die geïnteresseerd is, in gesprek te gaan over geloof.’

Hoe werkt het spel?

‘Bij Monopoly mo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .